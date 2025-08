Sogno di una notte al Chiostro, a Biella tutti esauriti gli spettacoli della prima edizione

Nel mese di luglio ha debuttato con grande successo la prima edizione della rassegna culturale “Sogno di una notte al Chiostro”, una serie di sette appuntamenti di musica e teatro all’aperto che ha registrato il tutto esaurito per ogni serata. Il Chiostro di San Sebastiano si è trasformato in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto, capace di accogliere un pubblico attento e partecipe, coinvolto dalla magia di serate fuori dall’ordinario.

A commentare il risultato è il vicesindaco e assessore alla Cultura, Sara Gentile, che ha espresso grande soddisfazione: “Sono davvero felice del riscontro che ha avuto 'Sogno di una notte al Chiostro': ho ideato questa rassegna con l’obiettivo di far rivivere uno dei luoghi più affascinanti del nostro centro storico, e il pubblico ha risposto con entusiasmo oltre ogni aspettativa. Ogni sera abbiamo visto il Chiostro animarsi di voci, musica ed emozioni, diventando un punto di incontro per chi desidera vivere la cultura in modo autentico, immerso nella bellezza. Questo successo ci motiva a proseguire: stiamo già lavorando alla prossima edizione e a nuove iniziative che valorizzino sempre di più questo ed altri poli culturali cittadini attraverso proposte culturali di qualità. Colgo l’occasione per ringraziare chi ha contribuito alla riuscita di questa prima edizione, lavorando con passione e professionalità al fianco dell’Assessorato alla Cultura: l’Accademia Perosi, l’Associazione Storie di Piazza, il Contato del Canavese e ARS Teatrando.”