Proteggiamo la natura con la cultura, ecco il programma culturale autunnale dell' EGAP Ticino e Lago Maggiore

È finalmente disponibile il programma culturale 2025 dell'EGAP Ticino e Lago Maggiore per la stagione autunno-inverno, con iniziative per adulti e bambini da settembre a dicembre in tutte le aree di competenza.

Il ricco programma, con lo slogan "Proteggiamo la natura con la cultura", prevede mostre fotografiche e d’arte, laboratori e giochi per bambini, presentazioni di libri e passeggiate letterarie, convegni e giornate di formazione, iniziative per le scuole e molto altro.

Nel Biellese figurano quelle in Burcina, Bessa e la passeggiata letteraria in Baraggia. Quest'ultima una novità assoluta del programma.