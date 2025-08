Dal Nord Ovest - Auto a fuoco nel vicino comune di Ghislarengo FOTO e VIDEO

Nella serata del 5 agosto, dopo le 20.15, i Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenuti sulla SP65 nel comune di Ghislarengo, in direzione Rovasenda, per l'incendio di un'autovettura.

Arrivata sul posto, la squadra ha trovato una macchina completamente avvolta dalle fiamme mentre l'occupante era già fuori dall'abitacolo e in posizione di sicurezza. Sono subito partite le operazioni di spegnimento prima che il rogo coinvolgesse la vegetazione adiacente; in seguito è stata messa in sicurezza l' area interessata.