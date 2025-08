Dalla targa clonata dell'auto ai finti sms di accredito denaro, due donne truffate nel Biellese

Ancora truffe nel Biellese. Come ricostruito dai militari dell'Arma, sono state elaborate ed eseguite in modo chirurgico tanto da ingannare due donne, tra cui una residente fuori dalla nostra provincia.

In un caso, una biellese è stata contattata al telefono da un finto maresciallo dei Carabinieri che avrebbe affermato che la targa della sua auto era stato clonato. Non solo: avrebbe riportato che lo stesso mezzo era fermo in una zona di Biella e dovevano raggiungerlo per gli accertamenti di rito.

Così, dopo aver mandato sul posto i propri familiari, la signora è rimasta sola a casa ed è stata raggiunta da un uomo che si è spacciato per un membro appartenente alle forze dell'ordine. Alla fine, si sarebbe fatto consegnare del denaro per poi allontanarsi.

Nell'altro caso, invece, sempre una donna avrebbe ricevuto sul proprio telefono un sms da un numero sconosciuto che riferiva di un pagamento ricevuto sulla propria carta di credito di circa 1.000 euro. Poi, avrebbe dovuto contattare un secondo recapito per bloccare l'accredito del denaro. Dall'altra parte della cornetta uno sconosciuto si è presentato come responsabile del servizio clienti e avrebbe chiesto alcuni dati, come il numero di carta, il conto corrente, il luogo preciso della sua filiale, con sede a Biella. Subito dopo, l'avrebbe avvisata che i Carabinieri di Biella si sarebbero messi in contatto per bloccare questa operazione.

In pochi minuti, una seconda chiamata è arrivata da un numero che apparentemente corrispondeva a quello del centralino dell'Arma di Biella. Anche in questo caso, un uomo avrebbe impersonato i panni del maresciallo e, traendola in inganno con alcune richieste, le avrebbe suggerito di recarsi in banca per effettuare un bonifico immediato ad un iban da loro indicato senza informare gli impiegati presenti. Purtroppo quando la donna ha compreso il raggiro era già troppo tardi. Non è stato più possibile recuperare il denaro perduto.

Sono ora in corso i dovuti accertamenti per risalire all'identità dei truffatori.