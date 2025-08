Tollegno, attivate le fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti: multe e controlli FOTO

Negli ultimi giorni, a Tollegno sono entrate in funzione le nuove fototrappole mobili, uno strumento tecnologico pensato per contrastare in modo concreto l’abbandono irregolare dei rifiuti sul territorio comunale.

Le prime postazioni attive sono state installate in regione Bazzera, alla Filatura e nei pressi dei giardini pubblici. Si tratta di dispositivi completamente autonomi e facili da spostare, che permetteranno all’amministrazione comunale di monitorare diverse zone, soprattutto quelle più isolate, dove il fenomeno è più diffuso.

“Faremo più attenzione alle zone dove c'è minor passaggio, dove chi commette questi reati immagina di non poter venire visto – spiega il vicesindaco Andrea Mantovani, che ha seguito da vicino l’intero progetto –. In alcuni casi si può arrivare persino al reato penale. Purtroppo non è un problema solo della nostra zona, ma diffuso in tutta Italia. Tuttavia, il nostro dovere è occuparci del nostro territorio”.

Le fototrappole sono gestite da una sola persona autorizzata, come previsto dal regolamento approvato nei mesi scorsi. Questo garantirà un uso controllato e conforme alle normative vigenti sulla privacy e la videosorveglianza.

Un aspetto importante sottolineato da Mantovani è la volontà di evitare l’effetto a catena: “Se uno abbandona i rifiuti, poi lo fanno anche gli altri. Succede spesso che dentro le campane del vetro o dei vestiti si trovi di tutto, dai sacchi di immondizia a oggetti completamente fuori luogo”.

Il Comune ha già individuato nuove aree in cui spostare i dispositivi una volta terminato il primo ciclo di monitoraggio, con l’obiettivo di coprire progressivamente tutte le zone più sensibili.