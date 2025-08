Sandigliano approvato progetto per la riparazione della rampa di uscita d’emergenza nella palestra della scuola secondaria

La Giunta comunale di Sandigliano ha approvato all’unanimità un progetto di manutenzione straordinaria finalizzato alla riparazione della rampa per uscita di sicurezza del primo piano della palestra del piano primo della Scuola Secondaria di I grado.

L’intervento, del valore complessivo di 75.000 euro, sarà candidato al bando regionale per l’edilizia scolastica – annualità 2025, promosso dalla Regione Piemonte. Il bando finanzia lavori straordinari volti alla riqualificazione degli edifici scolastici, con l’obiettivo di garantire strutture più sicure ed efficienti.

La domanda di finanziamento, che potrà essere presentata dal 22 luglio al 22 settembre 2025, dovrà rispettare i criteri stabiliti dal bando, che prevede l’assegnazione delle risorse in base all’ordine cronologico di invio, per importi compresi tra i 20.000 e i 100.000 euro.

Il progetto, redatto da un professionista che ha uno studio a Cossato, prevede la sistemazione strutturale della rampa di sicurezza, elemento essenziale per il rispetto delle normative antincendio e per garantire l’evacuazione in caso di emergenza.

La quota finanziabile dalla Regione Piemonte è pari a 48.556 euro, mentre la differenza di 26.444 euro sarà coperta con fondi comunali, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel garantire sicurezza e decoro agli edifici scolastici.

"Questo intervento è fondamentale – si legge nella delibera dell'esecutivo – per garantire condizioni di sicurezza adeguate agli studenti e a tutti coloro che utilizzano la palestra. La manutenzione delle uscite di emergenza è una priorità non rinviabile".