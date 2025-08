Calcio, nuovo presidente alla Valle Elvo ma la missione è la stessa: formare i giovani

La ASD Valle Elvo annuncia i componenti che faranno parte di un nuovo consiglio direttivo 2025/26, che avrà lo scopo di riqualificare la società in tutti i settori.

Nuova avventura per Davide Deni e Giuseppe Fulciniti, riconferma per Marco Restivo coordinatore per il settore giovanile, Paolo Pozzo responsabile calcio a 5 femminile e riconferma di Dino Esposti e Daniele Calligaris che ricopriranno il ruolo di vice presidente e di Gianni Cappello presidente.

Focus importante per il settore giovanile che si accredita nuovamente come scuola calcio ELITE, riconosciuta dalla Figc per l’ennesimo anno consecutivo. L’obiettivo è comune per tutti: crescita del bambino in un ambiente sano, sereno e conviviale, mettendo a disposizione allenatori patentati e qualificati per lo sviluppo del gioco del calcio sia singolo che di squadra.

L’onore del coordinamento di 250 ragazzi, sarà demandato a mister D’Ambrogio coadiuvato da Nino Varacalli figura storica e importante della società, mister Stefano Gariazzo, Gigi Mantovan e Stefano vitale, ormai veterani in società.

Gli incarichi saranno ben definiti con le competenze spettanti ad ognuno e con la piena fiducia del nuovo consiglio direttivo che ringrazia anche Massimo Romagnoli e Pietro Cossu. Entrambi hanno dato la piena disponibilità al coordinamento e allo sviluppo delle attività interne alla società e si sono resi disponibili a dare il loro valore aggiunto al gruppo.