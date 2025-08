Regione, odg su prova orale all'esame di maturità. Zappalà: “Scuola educhi alla responsabilità”

Fratelli d’Italia ha presentato in Consiglio Regionale un ordine del giorno per esprimere, attraverso la Giunta, la piena condivisione della Regione Piemonte alla volontà di riforma dell’esame di Maturità annunciata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Lo stesso ha proposto di eliminare la possibilità di non sostenere la prova orale per quegli studenti che abbiano ottenuto la sufficienza nelle prove scritte, a seguito di numerosi casi di rifiuto da parte di maturandi di affrontare il colloquio finale.

“Sostengo con convinzione la proposta del Ministro Valditara – dichiara il consigliere regionale Davide Zappalà che ha sottoscritto la proposta presentata dal collega Claudio Sacchetto – perché la Maturità non può ridursi a un iter burocratico né a un automatismo basato su calcoli numerici. Deve invece tornare ad essere un passaggio serio e completo, che metta alla prova anche le competenze orali, critiche e relazionali degli studenti.”

“Il colloquio orale – prosegue Zappalà – rappresenta un momento fondamentale nel percorso formativo di ogni studente. Non è soltanto un esame, ma un’occasione per misurarsi con sé stessi, con le proprie paure e con il confronto diretto. In un’epoca in cui si tende ad evitare il giudizio e la responsabilità, è essenziale che la scuola recuperi il suo ruolo educativo anche sotto questo profilo.”

“Rinunciare al colloquio come forma di protesta – conclude il consigliere – non è un atto di maturità, ma il sintomo di una visione distorta del rapporto tra diritti e doveri. La scuola deve essere il luogo dove si apprende a ragionare, a discutere, ad affrontare le sfide, anche quelle scomode. Solo così si formano cittadini consapevoli e lavoratori pronti alle difficoltà della vita reale” conclude Zappalà.