Piemonte, allerta gialla per temporali al confine con la Lombardia

“Nel corso delle prossime ore il transito di una debole onda depressionaria sul Nord Italia, a cui è associata aria relativamente più fredda in quota, e la corrispondente intensificazione della ventilazione nei bassi strati dai quadranti orientali, determineranno il passaggio a condizioni temporaneamente instabili sul Piemonte”. Lo scrive Arpa in una nota sul proprio sito web.

E aggiunge: “È prevista l’attivazione di rovesci e temporali che localmente potranno risultare forti: le aree con una maggior probabilità di innesco di fenomeni intensi, associati a locali grandinate e forti raffiche di vento, saranno quelle a ridosso delle vallate sudoccidentali nel corso del pomeriggio e nelle ore a seguire e per la serata sul settore nordorientale della regione, tra Verbano ed alto Novarese”.

In conseguenza dell’evoluzione meteorologica attesa e dalla valutazione degli effetti al suolo previsti, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per la seconda parte della giornata odierna per rischio idrogeologico per temporali su Verbano e Novarese (zone A ed I); saranno possibili locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante. Un miglioramento è atteso nel corso della giornata di domani, con nuvolosità residua ancora al mattino, in generale dissolvimento nel corso del pomeriggio.