Sagliano Micca, al via lavori di taglio e cura del verde al cimitero

Nei giorni scorsi, diversi cittadini hanno segnalato la presenza di erba alta in molti punti del cimitero centrale di Sagliano Micca.

A fare il punto della situazione il sindaco Alessandro Blotto: “L'amministrazione comunale era consapevole della situazione. Non si è trattato di incuria o negligenza ma si sono allungati i tempi tecnici per l'assegnazione dell'appalto. Un atto necessario per eseguire i lavori dovuti. In più, l'opera di diserbo compiuta nel mese di maggio non ha dato gli esiti sperati. Ora, dalla mattinata di lunedì, 4 agosto, è iniziato l'intervento di taglio e cura del verde che si concluderà nel giro di qualche giorno”.