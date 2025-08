A Piedicavallo è tornata la tradizionale gara di tarocchi. L'evento, dedicato alla memoria di Ettore Zorio Prachin, ha avuto luogo domenica scorsa nei locali della Società Operaia.

Come riportato dagli organizzatori, è stato un pomeriggio intenso con la partecipazione di 10 coppie che si sono sfidate in una prova impegnativa. Dopo le premiazioni, la serata si è conclusa con un apprezzato apericena in allegria.