Macugnaga, Biella-Oropa e Graglia-Mombarone: ottime prove per i runners del GS Favaro

Buoni risultati per GS Favaro. Corrado Vallivero in evidenza nella prova al Trail di Macugnaga, impegnato nella sua specialità sulle lunghe distanze.

Ottime prove anche per Umberto Vineis e Simone Pizzato, in gara sulla durissima Graglia-Mombarone. Prestazione lodevole anche per Marco Coda Zabetta al debutto nella Biella-Oropa. Tutti loro hanno concluso le rispettive gare con egregi piazzamenti.