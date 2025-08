L'intelligenza artificiale «allena» le PMI torinesi a Mirafiori Sud: Piccoli segnali di ottimismo nel quartiere Orfano di Stellantis

Marico Santagata, responsabile Eos Solutions Torino: «Momento evolutivo importante per le imprese torinesi: l‘AI non è una moda passeggera ma una risorsa preziosa e duratura se ben gestita»

Meno di tre anni fa, Eos Solutions si è insediata nella sede di Torino, nel Talent Garden della Fondazione Agnelli, per poi trasferirsi quasi subito in strada del Drosso, quartiere Mirafiori Sud. Partita con un piccolo nucleo di tecnici, la filiale torinese, negli ultimi 2 anni, ha visto quintuplicare i suoi addetti (ora sono una ventina circa), con i giovani under 30 a rappresentare una quota strategica di un team all’avanguardia che avrà anche il compito di attrarre nuovi talenti, inserendoli in un contesto lavorativo dinamico, multietnico e inclusivo per crescere ulteriormente.

Un drappello di sviluppatori, tecnici ed esperti di AI in forte crescita numerica ed esperienziale, che con vitalità e spirito di innovazione animano dunque la sede torinese di Eos Solutions, proponendo alle pmi locali soluzioni per la digitalizzazione del business con tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

Tutto ciò, in un quartiere in piena trasformazione come Mirafiori Sud, orfano della presenza rassicurante del mondo legato alla Fiat, ora Stellantis, e alla ricerca di nuove prospettive progettuali ed occupazionali.

«Torino sta vivendo una profonda trasformazione del suo tessuto produttivo – afferma Marico Santagata, responsabile commerciale Eos Solutions Torino -, noi vogliamo contribuire al rilancio ed essere un piccolo segnale di speranza, accompagnando le imprese torinesi all’utilizzo di questo potente motore di trasformazione: l’AI infatti non è una moda passeggera, bensì una risorsa preziosa e duratura se ben gestita».

Grazie ai software e alle infrastrutture messe a disposizione da Microsoft, il team torinese sta allenando le imprese all’ utilizzo della AI generativa e predittiva, anche con percorsi di formazione specifici, per aiutarle a padroneggiare al meglio le tecnologie basate sull’AI attraverso webinar e sessioni formative gestite da una vera e propria Customer Academy.

«Ridare fiducia e speranza alle aziende con un approccio tecnologico avanzato ma empatico nei confronti delle persone – continua Marico Santagata -, questo è il nostro modus operandi. Per creare questa cultura positiva e proattiva puntiamo moltissimo sulla formazione, incoraggiando le imprese a pensare in grande e a guardare al futuro con una vision slegata dal passato di One Company Town, glorioso ma ormai terminato».

Dal primo produttore mondiale di app per Microsoft Business Central le imprese torinesi si aspettano una spinta notevole, ed in molti settori merceologici, come quello dolciario, bancario, food & beverage, manifatturiero e nei servizi ad alta tecnologia, molte piccole medie imprese piemontesi sembrano aver aderito all’appello per un salto di qualità tecnologico senza precedenti.

Fare squadra con il territorio è sicuramente un valore aggiunto primario per la filiale Eos di Torino, con un team strutturato per essere un vero e proprio assistente tecnologico di prossimità per le aziende, in particolare per le pmi che rappresentano la maggioranza assoluta delle imprese. Un approccio «phygital» dunque, che unisce tecnologia e persone.

«La presenza di Eos Solutions in Piemonte, rappresenta per noi una scelta strategica e valoriale – sottolinea Attilio Semenzato, presidente Eos Solutions -. Abbiamo creduto fin da subito nelle potenzialità del territorio piemontese, nella sua tradizione manifatturiera e nella capacità delle imprese locali di accogliere l’innovazione come leva di sviluppo. Il nostro obiettivo è quello di costruire un ecosistema in cui innovazione e prossimità possano convivere, generando valore reale per le aziende e per il tessuto sociale in cui operiamo».

Eos Solutions è partecipata dal gruppo tedesco Kumavision, partner leader per Dynamics 365 in Germania. Il gruppo allargato costituisce uno dei più grandi partner Microsoft Dynamics 365 a livello mondiale, con oltre 2.900 clienti, 75mila utenti, 1100 collaboratori e 29 sedi distribuite tra Italia, Germania, Austria, Svizzera e Usa.

Eos Solutions fa parte del Microsoft Business Applications Inner Circle 2024-2025, il gruppo dei migliori partner Dynamics mondiali che include meno dell'1% dell’intero canale. È anche primo publisher mondiale di app per Dynamics 365 Business Central in AppSource, il marketplace di Microsoft dedicato alle soluzioni dei propri partner.