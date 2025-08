Estate Ponderanese 2025 parte col botto FOTO

Il primo weekend di Estate Ponderanese 2025 si è chiuso con un grande successo di pubblico e un entusiasmo palpabile.

Venerdì sera, il gruppo SempreMax ha infiammato Piazza Alpini d’Italia con un coinvolgente tributo a Max Pezzali e agli 883: un viaggio musicale tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana, impreziosito dai racconti e dagli aneddoti del frontman, che ha saputo ricreare l’atmosfera unica del cantautore pavese.



Sabato è stata la volta delle Fabrika Bands, formazioni emergenti della scuola di musica Fabrika, che hanno aperto la serata con una performance energica e ben curata.

A seguire, è esplosa la 90’s Night Party, con i DJ Sussi e Eta Beta J – storici resident della discoteca Le Cave – che hanno fatto ballare il pubblico con i grandi successi della dance anni ’90, alternando brani celebri a chicche per i veri nostalgici del decennio d’oro.



“Siamo davvero soddisfatti – commenta il Sindaco Roberto Locca – per la qualità degli spettacoli e per l’ottima affluenza registrata in queste prime serate. È il segnale che il lavoro portato avanti negli ultimi anni, insieme a Fabrika e a tutta l’organizzazione, sta dando i suoi frutti.”



Ma Estate Ponderanese è anche musica d’atmosfera e tradizione e nei prossimi giorni saranno ancora tanti gli appuntamenti in programma.

Gli eventi sono organizzati da associazione culturale Fabrika Biella con il contributo del Comune di Ponderano, il contributo del Consiglio Regionale del Piemonte, il patrocinio della regione Piemonte e il patrocinio della Provincia di Biella.