Torrazzo, rifiuti abbandonati vicino alle campane del vetro. Sindaco: “Atteggiamenti non tollerabili”

Sono sempre più frequenti le segnalazioni di abbandono rifiuti sul territorio biellese. Di solito sono a bordo strada o nei boschi. Stavolta, invece, qualcuno li ha lasciati a due passi dalle campane di raccolta del vetro.

Lo riporta il sindaco di Torrazzo Luigi Graziano: “Praticamente la scorsa settimana ho passato l'ennesima mattinata a raccogliere rifiuti nelle aree ecologiche e in alcuni punti del paese. C'erano 2 campane di vetro, una piena e l'altra no ma invece di usare quella a disposizione qualcuno ha iniziato a mettere le bottiglie a terra e da lì hanno continuato altri. In tutti i casi, se ci sono i cassonetti o le campane piene, è vietato abbandonare i rifiuti a terra. Pertanto scatteranno eventuali sanzioni perché non sono tollerabili certi atteggiamenti. Stessa cosa vale in paese: occorre collaborazione per mantenere le cose in ordine”.