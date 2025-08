Gesto eroico al Carcere di Biella, agente salva la vita di un detenuto. SiNAPPe: “Tragedia evitata”

“Nella mattinata di oggi, 5 agosto, presso la Casa Circondariale di Biella, si è verificato un episodio che merita di essere sottolineato con profondo rispetto e sincero apprezzamento. Un poliziotto penitenziario, impegnato nelle consuete operazioni di vigilanza all'interno della Sezione Mucrone, si è reso protagonista di un gesto eroico che ha permesso di salvare la vita di una persona ristretta”. A scriverlo il segretario nazionale di SiNAPPe Raffaele Tuttolomondo.

E aggiunge: “Durante il suo turno di servizio, il collega ha notato un detenuto in evidente stato di alterazione psicologica, intento a compiere un gesto estremo. Con prontezza, lucidità e grande senso del dovere, il poliziotto è intervenuto senza esitazione, riuscendo a impedire l’irreparabile. La sua azione ha evitato una tragedia e ha riaffermato, ancora una volta, il valore umano e professionale che anima ogni giorno il corpo di Polizia Penitenziaria”.

“Al collega va il nostro più sentito compiacimento e il plauso per l’alto senso di responsabilità dimostrato, esempio tangibile dello spirito di sacrificio e della dedizione con cui le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria operano quotidianamente, spesso in condizioni difficili e sottoposti a forti pressioni emotive – sottolinea Tuttolomondo - In un momento storico in cui troppo spesso si tende a sottovalutare il ruolo fondamentale svolto dagli operatori del comparto penitenziario, episodi come questo ricordano a tutti l’importanza di un servizio silenzioso ma essenziale, volto non solo alla sicurezza, ma anche alla tutela della vita umana, anche laddove il contesto appaia ostile o complesso. Con profondo orgoglio, esprimiamo la nostra vicinanza e gratitudine al collega protagonista di questo nobile gesto”.