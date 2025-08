80 Anni di storia a Biella: chiude il Circolo del Piazzo, simbolo del quartiere

Dopo 80 anni di attività, si conclude la storia del “Circolo del Piazzo”. Fondato il 15 agosto 1945 per iniziativa di alcuni residenti del quartiere Piazzo, il Circolo nacque ufficialmente con uno statuto che ne sanciva la natura ricreativa.

Inizialmente conosciuto come “Circolo ricreativo dopolavoro”, assunse poi il nome definitivo di “Circolo del Piazzo”. Sin dai primi anni, rappresentò un punto di riferimento per la comunità: un luogo accogliente dove trascorrere momenti sereni in compagnia, giocando a bocce, a carte o semplicemente condividendo il tempo libero.

"Il Circolo conobbe il suo periodo di massimo splendore tra la fine degli anni Sessanta e i decenni successivi - racconta Valentino Moda, iscritto dal 2005 e dal 2009 presidente del Consiglio di amministrazione-. Negli anni Settanta e Ottanta, il numero dei soci superava le 200 unità. Oltre agli abitanti del Piazzo, si iscrivevano persone provenienti da tutta Biella e anche da fuori città. La chiusura di altri circoli cittadini, come il “Circolo Famigliare” e il “Circolo Commerciale”, portò nuovi soci al Circolo del Piazzo, che divenne così ancora più vivace e frequentato".

Le attività erano numerose e coinvolgenti: si organizzavano tornei provinciali di bocce, corse ciclistiche e tante altre iniziative a carattere ricreativo e sportivo. "Non mancavano nemmeno gli appuntamenti più conviviali - prosegue Moda -: serate danzanti nel gazebo esterno, pranzi primaverili ed estivi in occasione della festa del Santo Patrono San Giacomo, feste d’autunno e celebrazioni natalizie".

All’inizio degli anni Ottanta, il Circolo si è evoluto integrando anche l’attività di ristorazione, che è tuttora operativa e continuerà anche dopo la cessazione dell’attività associativa, essendo gestita autonomamente.

"Il Circolo del Piazzo è riuscito a mantenere viva la propria identità per decenni - conclude l'ex presidente del Consiglio -, ma con il passare degli anni, complice il cambiamento dei tempi e degli interessi sociali, il numero dei soci ha cominciato a calare progressivamente e oggi, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto, l’associazione conclude ufficialmente il proprio percorso".