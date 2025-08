Calcio, Biellese nel Girone A di Serie D. Prina: “Pensiamo a noi: si riparte con umiltà ed entusiasmo”

Nelle scorse ore, la Biellese ha conosciuto le avversarie del prossimo campionato di Serie D. A commentare la composizione del Girone A l'allenatore laniero Luca Prina: “Siamo una neopromossa, dovremo avere un approccio umile unito ad un grande entusiasmo verso una categoria che la nostra realtà torna ad affrontare dopo tantissimi anni. C'è anche un aspetto emotivo con cui dobbiamo convivere. Penso solo a Varese, Imperia, Derthona, Sanremese: tutte squadre che richiamano sfide storiche e importanti”.

Per il tecnico bianconero è importante “concentrarsi su di noi e sul nostro percorso. Si partirà, con umiltà, dalle basi solide che abbiamo costruito lo scorso anno. Ogni partita sarà una novità in una categoria difficile come la Serie D. In questo momento tutte le formazioni sono da rispettare e partono con un passo avanti a noi ma sono convinto che possiamo adeguarci il più velocemente possibile alla categoria”.

Contestualmente alla composizione dei gironi del campionato di Serie D, la LND ha ufficializzato anche il calendario del turno preliminare della Coppa Italia di categoria. La Biellese giocherà allo Stadio “Pozzo-La Marmora” contro il Valenzana Mado. Il match è in programma domenica 24 agosto, con fischio d’inizio alle 16.