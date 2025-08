Osservatorio sul personale sanitario, a Biella 66 nuovi assunti

Nel 2023 la Regione ha assunto l’impegno di incrementare di 2.000 unità il personale sanitario, al netto del turn over, con uno stanziamento di 175 milioni di Euro. A inizio dicembre '24 nella sanità piemontese erano state assunte 1.455 persone in più, salite a 1.842 unità al 30 giugno. Per quanto riguarda l’ASL di Biella, a oggi risultano già assunte 66 nuove unità, mentre altre sono in fase di assunzione o in attesa.

Queste risorse messe a disposizione dalla Regione sono finalizzate al potenziamento della sanità territoriale, al fine di permettere alle aziende sanitarie di liberare nei propri bilanci risorse da investire sul personale, finanziando in questo modo il Piano straordinario di assunzioni. L’Osservatorio sul personale sanitario è coordinato dalla Regione e composto dalle organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza, accanto ad Azienda zero, Aziende sanitarie regionali, Università di Torino e Università del Piemonte Orientale.

Il potenziamento del personale presso l'azienda sanitaria locale non è però tutto qui. A queste 66 e a quelle ancora in fase di assunzione o in attesa, presso l'Asl di Biella si aggiungono ancora 15 nuovi dipendenti inseriti nell’ambito della medicina territoriale in applicazione del Decreto Ministeriale 77, per un totale complessivo di 81 nuovi professionisti. Tra questi si contano 39 infermieri, un tecnico di laboratorio, tre tecnici di radiologia, tre ostetriche, sei amministrativi, un collaboratore tecnico professionale e dodici dirigenti sanitari, tra cui quattro psicologi, un biologo, un urologo, due ginecologi, un pediatra e un dirigente delle professioni sanitarie.

Sono inoltre in corso di assunzione altri sei dirigenti: un medico fisiatra, due medici di sanità penitenziaria, un medico chirurgo vascolare, un medico per il laboratorio analisi e un medico di direzione sanitaria di presidio.

Sempre con riferimento alla medicina territoriale e in attuazione del DM 77, alla data del 30 giugno risultano ulteriori assunzioni: dodici infermieri, un assistente sociale e due assistenti amministrativi.

Sono infine attualmente in corso avvisi e concorsi pubblici per il reclutamento di medici specializzati in medicina interna, geriatria, neuropsichiatria, gastroenterologia, oculistica, neurologia e pneumologia, con alcune selezioni aperte anche a specialisti stranieri.