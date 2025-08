Verrone, quando e come fare richiesta per i servizi extrascolastici offerti dal Comune

Dal 15 luglio è possibile iscriversi ai servizi extrascolastici offerti dal Comune di Verrone. Si ricorda che il termine ultimo è il 15 agosto.

Ai genitori è stata inviata on line la Carta dei servizi che si trova pubblicata anche sul sito del comune a cui si deve accedere per iscrivere i figli ai servizi, attraverso l’utilizzo dello Spid.

I servizi NON hanno subito alcun aumento e sono i seguenti:

per la scuola dell’infanzia e scuola primaria servizio mensa al costo di € 3,50 per i residenti ed € 4,50 per i non residenti. I pasti vengono preparati nella cucina interna presso la scuola primaria e trasportati alla scuola dell’infanzia sia di Verrone, sia di Massazza.

Pre e post scuola:

scuola dell’infanzia: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 17.30 gratuito per tutti, residenti e non residenti. (personale della cooperativa La Famiglia)

Scuola primaria: pre scuola dalle 7.30 alle 8.30 dal lunedì al venerdì gratuito per tutti,

post scuola dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 17.30 gratuito per tutti residenti e non residenti.

Post scuola del venerdì dalle 12.30 alle 17.30 a pagamento: il 30% a carico del comune ed il 70% a carico delle famiglie. Solitamente una famiglia, a seconda del numero di iscritti, paga € 90 per tutto l’anno scolastico. (personale della cooperativa La Famiglia con il supporto di una ragazza che svolge quest’anno il servizio civile per il comune di Verrone)

Servizio scuolabus per tutti gli ordini di scuola. Per i residenti che frequentano la scuola primaria e la scuola dell’infanzia il costo è di € 54 (6 euro al mese) per tutto l’anno; per gli alunni residenti che vanno alla scuola secondaria di Sandigliano il costo annuale è di € 108 (12 euro al mese)