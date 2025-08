La mia avventura in alta montagna, a Rosazza l'incontro con la guida alpina Anna Torretta

La mia avventura in alta montagna. È il titolo dell'incontro con la guida alpina Anna Torretta, in programma stasera, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Rosazza.

A presentare l'evento la Pro Loco sui propri canali social: “Anna Torretta, alpinista e autrice, ci condurrà in un viaggio emozionante attraverso le sue esperienze in alta quota. Si parlerà della straordinaria spedizione K2 70. Un racconto fatto di impegno, passione, memoria e montagna, dove la forza fisica si intreccia con quella interiore. Non mancate: sarà un’occasione per lasciarsi ispirare da una delle voci più autorevoli dell’alpinismo contemporaneo”.