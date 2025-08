Bagno di folla a Cossato, il blues è protagonista con Fabio Treves e Lou Marini FOTO e VIDEO

Bagno di folla a Cossato per l'omaggio al blues inserito nel ricco programma di eventi del Kòs Music Festival. Ieri sera, 3 aprile, in piazza Tempia, ha avuto luogo il concerto della Treves Band insieme ad un ospite internazionale: Lou Marini, il noto sassofonista statunitense apparso in programmi televisivi e pellicole di successo, come The Blues Brothers.

Tra le sue storiche collaborazioni si annoverano Frank Zappa, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Eric Clapton, i Rolling Stones, gli Aerosmith e molti altri ancora. Nel corso della serata sono stati eseguiti con passione molti brani per la felicità dei presenti.

Tra loro, c'era anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Moggio assieme al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Biella Michele Colombo. Il festival è promosso dal comune di Cossato, con gli assessori ad Eventi e Politiche Giovanili, Mariano Zinno e Barbara Imperadori, che hanno affiancato i giovani organizzatori della scuola musicale Sonoria diretta da Gigì Sabarino.