Pioggia di stelle a Ponderano, in arrivo concerto di musica sacra

Mercoledì 6 agosto, alle 21, la Chiesa Parrocchiale di Ponderano ospiterà l’annuale concerto di musica classica intitolato “Pioggia di Stelle”. Giunto oramai alla XVI edizione, nel tempo questo appuntamento estivo ha offerto la possibilità a diversi artisti di esibire il proprio talento a un pubblico numeroso e accogliente, interpretando composizioni note e meno note collegate tra loro da un sottile filo rosso. Protagonisti di quest’anno, oltre all’organista e direttore artistico Beniamino Calciati, saranno la violinista Giorgia Burdizzo e il baritono Pier Antonio Rasolo, volto noto nel panorama biellese.

I musicisti eseguiranno pagine del periodo barocco e romantico, valorizzando la splendida acustica della Chiesa Parrocchiale, che peraltro, in questo periodo, ospita una piccola mostra su Pier Giorgio Frassati. La celebre sonata “Annunciazione” di Heinrich Ignaz Biber (1644-1704), piccolo gioiello incastonato nella collezione di quindici sonate ispirate ai misteri del Rosario, e alcuni brani appartenenti al periodo romanico e tardoromantico, offriranno la possibilità di meditare su alcuni aspetti della vita del beato Pier Giorgio Frassati, presto santo, e sull’attuale giubileo della Misericordia.

Non mancherà, pertanto, qualche riferimento a quei compositori che si trovarono a vivere e operare nel periodo storico nel quale visse Frassati, in particolare Pietro Magri (1873-1937), maestro di cappella al Santuario di Oropa, e Geremia Piazzano (1841-1921), maestro di cappella nel duomo di Vercelli. Quest’anno, il concerto è stato organizzato grazie al patrocinio tra la Parrocchia San Lorenzo e l’associazione “Nuove Idee per Ponderano”, da poco nata, ma che si mostra già impegnatissima nel promuovere occasioni di incontro, di condivisione e di amicizia. E anche in questa occasione il comune di Ponderano affianca l’iniziativa con il consueto interesse.