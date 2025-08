Valdilana, a Trivero giovane ferito in un incidente stradale (foto di repertorio)

È finito in Pronto Soccorso il giovane alla guida che, nella prima serata di ieri, 3 agosto, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo. È successo a Trivero, nel comune di Valdilana.

Stando alle prime ricostruzioni il conducente, un 20enne residente in Valsessera, è finito con l'auto contro un muretto in cemento in prossimità di una curva. Nell'impatto sarebbe stata danneggiata anche una piccola porzione di recinzione di un'abitazione.

Il ragazzo è stato subito soccorso dal personale medico del 118 e trasportato all'ospedale di Borgosesia in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito. Il mezzo è stato poi recuperato dal carro attrezzi.