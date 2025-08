Statua dell'Assunta di Cossato, papa Leone XIV benedice la corona FOTO

La scorsa settimana, a Roma, papa Leone XIV ha benedetto la corona che verrà posata sulla statua di Santa Maria Assunta durante le celebrazioni dell'Incoronazione, prevista il prossimo 14 agosto a Cossato.

Il pontefice ha apposto la sua firma autografa in calce all'attestato della stessa cerimonia. Presente anche il sindaco Enrico Moggio che, sui propri canali social, ha così dichiarato: “Lo scorso mercoledì ho avuto l'onore di partecipare all'udienza papale in Vaticano, durante la quale Sua Santità, papa Leone XIV, ha benedetto la corona che la sera del 14 agosto verrà posta sul capo della statua di Santa Maria Assunta di Cossato. É stata una grande emozione incontrare, come rappresentante della comunità di Cossato, il Sommo Pontefice. Ringrazio di vero cuore per questa opportunità cosí unica Monsignor Roberto Farinella, vescovo della Diocesi di Biella, e il parroco di Santa Maria Assunta, don Fulvio Dettoma”.