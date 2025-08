Réunion dopo 37 anni: La 5ª A – 1988 dell’Istituto A Motta di Mosso S. Maria si ritrova dopo quasi quattro decenni tra sorrisi e memoria

Dopo 37 anni, gli ex studenti della classe 5ª dell’Istituto A. Motta si sono ritrovati in un abbraccio collettivo fatto di emozioni, risate e nostalgia. Il tempo ha segnato i volti, ma non ha cancellato lo spirito di gruppo che li univa tra i banchi di scuola negli anni ’80.

La Réunion, organizzata con cura da alcuni ex compagni, si è tenuta presso l’Agriturismo Pyracantha di Curino Frazione S. Bononio , tra brindisi, fotografie d’epoca, e aneddoti che parevano rimasti congelati nel tempo. Alcuni non si vedevano da decenni, altri hanno fatto lunghi viaggi per esserci, ma tutti hanno portato con sé un pezzo di quella giovinezza vissuta tra i corridoi dell’A.Motta.

Ciò che ha colpito tutti è stata la naturalezza con cui, dopo tanti anni, i legami si sono riaccesi, come se il tempo si fosse fermato.

Presenti anche alcune docenti dell’epoca, le Prof.sse Mariella Orcurto, Daniela Bocca e Carla Mello, accolte con affetto e tanta gratitudine.

L’incontro si è concluso con la promessa di non aspettare altri 37 anni per rivedersi.