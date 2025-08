Lessona Summer Festival, l'edizione 2025 è un successo: “Grazie a tutti”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Si è conclusa felicemente l'edizione 2025 del Lessona Summer Festival sia pur con un malaugurato acquazzone proprio nella serata finale. Il bilancio è sicuramente positivo sotto diversi punti di vista. La partecipazione solita per noi con oltre 20mila persone nonostante gli scherzi del tempo. La soddisfazione di essere riusciti a coinvolgere tante generazioni e soddisfare tanti gusti diversi creando un format che un noto e navigato dj, presente da noi, ha definito piuttosto raro tra i festival italiani.

Il riscontro positivo delle scelte gastronomiche molto apprezzate e la gestione nuova del cocktail bar che, sia pur pagando qualcosa sul piano del gradimento, ha tuttavia garantito qualità in un ambiente ordinato, “sobrio” ed equilibrato. Un risultato voluto e cercato per rafforzare l'immagine della serietà del nostro Summer. Infine, il vero clima di festa, grazie all'atmosfera gioiosa e spensierata che si è respirata ogni sera.

Un noto giornalista italiano, lo scorso 25 luglio, per commentare la morte del bravissimo ma controverso musicista Ozzy Osbourne, ha fatto riferimento alla 'terribile minaccia' rappresentata sulla stampa del 1963 ispirata dalla morte di un giovane sarto mentre si ballava twist, cha cha cha e rock and roll alla festa della sorella. Allora interveniva la polizia per fermare i balli pericolosi.... “Com'è abbastanza noto (concludeva l'articolo sopracitato) i ragazzi di ieri e dell'altro ieri si salvarono dalla terribile minaccia del rock. E adesso che sono diventati genitori e nonni cercano di salvare...con i balli, l'incontro e la musica...i ragazzi di oggi dalla terribile minaccia di social e smartphone”.

Grazie a tutti: soci del Circolo, volontari, associazioni locali, direzione artistica, fornitori, artisti, security, assistenza sanitaria e antincendio, sponsor ed enti che ci hanno consentito di organizzare e portare a compimento l'evento. Un grazie particolare al comune di Lessona, alla Questura di Biella e alle forze dell'ordine. Arriverderi al 2026 per un'edizione molto speciale e particolare: la decima del Summer Festival e la trentesima di Ratataplan”.