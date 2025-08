Buona la prima di Agosto a Callabiana 2025 FOTO

Buona la prima di Agosto a Callabiana 2025, il classico appuntamento dell'estate che richiama sempre un gran numero di persone da tutto il Biellese.

Nella serata di ieri, 2 agosto, tante famiglie e giovani hanno raggiunto l'area festeggiamenti di frazione Valle per assaporare il gran bollito misto preparata dalla Pro Loco. Per l'occasione, hanno collaborato nel servizio e in cucina ben 80 volontari. Dopo cena, si è ballato sulla pista con Number One, Dj Cocker e Enzino. Visibilmente soddisfatti gli organizzatori della rassegna.

Oggi, 3 agosto, nuova serie di appuntamenti: si comincia alle 16 con la merenda per i più piccoli, a cui seguirà lo spettacolo per le famiglie (ore 17) dal titolo “I musicanti di Brema” di e con Eleonora Frida Mino e Raffaella Tomellini. Poi, dalle 19.30, si torna a tavola con il consiglio dello chef: il caciucco come lo farebbe un vero lupo di mare. Infine, musica con Number One e Dj Simo L a partire dalle 22.