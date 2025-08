A Donato prosegue il Mercatino della Solidarietà

Prosegue anche oggi, 3 agosto, il Mercatino della Solidarietà, curato dall'Associazione Culturale Rina Valé di Donato.

Questa realtà ha ricevuto oggetti donati dai loro sostenitori: realizzazioni artigianali, casalinghi, tazzine, vassoi, ciotole, quadri, soprammobili, libri, giochi, articoli per auto, bigiotteria, teleria ricamata, tende, coperte all'uncinetto, articoli sportivi, fiori, piante e molto altro, nuovo e usato per beneficenza. È un'opportunità per raccogliere fondi e sostenere l'attività associativa. Il mercatino sarà presente in paese dalle 10 alle 21.