Pollone, una serata dedicata alla madre di Pier Giorgio Frassati: si parla di Adelaide Ametis

Sabato 9 agosto, alle 21, presso la Chiesa di San Barnaba a Pollone (via Billotti, 13), è stata organizzata una serata di approfondimento storico e artistico dal titolo “Adelaide Ametis: la pittrice”, dedicata alla madre di Pier Giorgio Frassati, figura centrale nella vita culturale del Beato.

La serata si aprirà con una conferenza a cura di Alessandra Montanera, che guiderà il pubblico alla scoperta di Adelaide Ametis, donna e artista di grande sensibilità, protagonista di una stagione pittorica significativa e testimone di un’epoca complessa. A seguire, spazio alla musica con una performance jazz del gruppo Puck Trio Jazz – Opificiodellarte, formato da Maurizio Torchio (basso), Alex Cristilli (batteria) e Gabriele Ferro (chitarra), per un momento evocativo e contemporaneo capace di dialogare con la storia. In caso di maltempo, l’evento si terrà presso le ex scuole elementari di piazza Delleani.

L'evento fa parte dell'articolato programma di eventi culturali che porteranno il pubblico a scoprire e ad approfondire la figura del Beato, della sua famiglia e dei luoghi a lui cari, offrendo occasioni di riflessione e partecipazione comunitaria. Il ricco calendario di iniziative è stato progettato dal Comitato Frassati 2025 – Biella, istituito sul territorio di competenza della Diocesi di Biella, presieduto dal Vescovo Mons. Farinella e rappresentato dal parroco pro tempore di Pollone, don Luca Bertarelli.

Il Comitato riunisce una vasta rete di soggetti locali, tra cui la Parrocchia di Pollone, il comune di Pollone con la Biblioteca, l’Associazione Condividere Papa Giovanni XXIII, CAI Biella, il Gruppo Alpini, il giornale locale Il Biellese, le associazioni del Tavolo del carcere, la casa di riposo di Pollone, l’Azione Cattolica Diocesana, il Consiglio Affari Economici Parrocchiali, il Gruppo Volontariato Vincenziano, l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, la Fondazione Frassati, la Pro Loco di Pollone, l’AGESCI, il Consiglio Pastorale Parrocchiale, l’ASD Pollone, oltre che numerosi cittadini desiderosi di far parte dell’iniziativa.

Le attività divulgative e performative in programma hanno visto il coinvolgimento di numerose realtà del territorio, tra cui: l’associazione Opificiodellarte APS, l’associazione Storie di Piazza APS, Fondazione Accademia Perosi, il gruppo Scu.Te.R - Scuola Teatro ragazzi diretto da Renato Iannì (in collaborazione IIS G. e Q. Sella di Biella e Assessorato alla Cultura di Vigliano Biellese), la Cooperativa Raggio Verde, l’Ente Gestione Aree Protette Ticino Lago Maggiore e il DocBi - Centro Studi Biellesi.

L’intero progetto è a cura di Diocesi di Biella, Parrocchia di Pollone, Associazione Condividere Papa Giovanni XXIII e CAI Biella (capofila di progetto nelle diverse linee di finanziamento), ed è realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Territori in Luce” e Regione Piemonte – Bando 7 (sostegno a progetti di rilevanza locale promossi da Organizzazioni di Volontariato, APS e Fondazioni del terzo settore), con il patrocinio del Comune di Pollone.