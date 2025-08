Dal Cammino di Oropa alla via Francigena, la cura dei sentieri e l'impegno silenzioso dei Trail Angels

Dedicano il loro tempo libero alla manutenzione e alla cura dei sentieri del Cammino di Oropa e del tratto biellese da 60 chilometri della Via Francigena. Questo il compito dei “Trail Angels”, un gruppo di volontari formato da 30 pensionati che, ogni due settimane, si ritrovano in settimana per migliorare l'esperienza di ogni visitatore lungo il tragitto. In particolare, puliscono i percorsi, badano alla segnaletica, rimuovono erbacce e rifiuti.

Una realtà nata nel 2018 su indicazione dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, come riportato dal coordinatore biellese nonché guida escursionistica ambientale Marcello Vallese: “Il piano prevedeva di formare gruppi specifici in tutta Italia così da gestire la custodia di un tratto specifico del noto itinerario. All'inizio eravamo in 50, oggi siamo in 30 provenienti dal Biellese e dai vicini territori del Vercellese e Canavese. Ci prendiamo cura del percorso che parte da Piverone per arrivare fino a Vercelli. Poi, con la nascita del Cammino di Oropa, ci siamo attivati anche per la sua conservazione. In particolare nella zona della Serra”.

Un aspetto positivo da segnalare è la quasi assenza di immondizia abbandonata. “Si nota un gran rispetto per questi itinerari – confida Vallese – Tendenzialmente riempiamo al massimo un paio di sacchetti tra cicche di sigarette e bottigliette di plastica ma i numeri sono davvero esigui di materiale gettato a terra”. Fondamentale, comunque, l'opera dei volontari. “In mancanza di risorse, siamo utili ai comuni e alle province ma c'è bisogno di un ricambio generazionale – afferma Vallese - Da qui l'appello ai giovani di buona volontà: se al momento, non avete un'occupazione e non sapete come impiegare il vostro tempo libero questa è una buona opportunità per rendersi utili”.

L'impegno dei Trail Angels non è passato inosservato tanto che la scorsa primavera sono apparsi in un servizio televisivo su RaiNews24, incentrato proprio sul Cammino di Oropa. “È stata una bella esperienza, utile per far conoscere questi luoghi meravigliosi oltre a mettere in luce il valore del volontariato”conclude Vallese.