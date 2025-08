Vigliano, il Comune guarda alla sicurezza: nuove tubazioni per la regimazione delle acque piovane FOTO

Proseguono a Vigliano Biellese le opere di messa in sicurezza del territorio per prevenire situazioni di potenziale rischio legate al cambiamento climatico. Nelle scorse settimane, ha avuto inizio la posa delle nuove tubazioni che permetteranno la corretta regimazione (e il conseguente smaltimento) delle acque meteoriche con l'obiettivo di incrementare il livello di resilienza nella zona collinare, pedecollinare e aree limitrofe del paese.

L'intervento è in fase di realizzazione sul rio Duglio, in via per Chiavazza. “Si tratta di un secondo lotto di lavori che si aggira intorno agli 855mila euro per un progetto totale di circa 2 milioni e 300mila euro – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Valeriano Zucconelli – In quest'area verrà corretto il corso d'acqua per potenziarne la capacità e regolare al meglio il deflusso. Il termine del cantiere è previsto entro la primavera prossima”.

Un altro punto dove si agirà per regolare il deflusso delle acque collinari sarà in via Rivetti, all'angolo con vicolo Burrone. “Anche qui si prevede la collocazione di una tubazione interrata sotto la strada bitumata assieme al rifacimento di un tratto di un muretto in pietrame da demolire e ricostruire – afferma Zucconelli – L'obiettivo è intercettare le acque del rio che entrano nel Chiebbia così da evitare possibili esondazioni. L'intevento inizierà nelle prossime settimane e si concluderà entro il 2026”.

Infine, sono iniziati da alcuni mesi i lavori di messa in sicurezza delle zone di via Libertà, Villaggio Trossi e Vilaggio Rivetti. Il costo dell'operazione è di quasi un milione e 455mila euro. Anche qui, la fine dei cantieri è prevista entro la metà del prossimo anno.