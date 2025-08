Via del Cervo, conclusi in anticipo i lavori: riapre al traffico la strada Vigliano-Candelo (foto di repertorio)

Si sono conclusi con diversi giorni di anticipo i lavori di riqualificazione del tratto fognario in via del Cervo. Per l'occasione, sono state rifatte anche le reti idriche con lo spostamento della linea elettrica. L'intervento, la cui conclusione era prevista per il 14 agosto, aveva l'obiettivo di ammodernare le infrastrutture essenziali della zona.

Come riportato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Gelone “durante l’esecuzione del cantiere, con Cordar è stata presa la decisione di estendere l’intervento anche al rifacimento completo della rete dell’acquedotto, così da evitare ulteriori scavi in futuro e garantire un servizio più efficiente e duraturo ai residenti. Fondamentale anche la collaborazione con E_distribuzione, che si è prontamente adeguata al cronoprogramma comunale per effettuare lo spostamento della linea di media tensione”.

Per consentirne il completamento delle attività, da domani, 4 agosto, per pochi giorni sarà ancora attivo un senso unico alternato regolato da semaforo. La viabilità resta comunque garantita senza interruzioni, anche durante questa fase conclusiva.“Abbiamo portato a termine un intervento complesso ma necessario con efficienza e spirito di collaborazione – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Michele Ansermino – “Il nostro impegno è costante per dotare ogni zona di infrastrutture sicure, moderne e funzionali”.

L’area registra un significativo miglioramento sotto il profilo funzionale e estetico. Inoltre, il Comune proseguirà nel suo percorso di manutenzione e riqualificazione con lo stesso approccio coordinato e attento alle esigenze dei cittadini.