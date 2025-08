Candelo, concluso il centro estivo alla Scuola dell’Infanzia: un viaggio tra emozioni, giochi e crescita

Si è concluso nei giorni scorsi il centro estivo organizzato e realizzato dal comune di Candelo presso la Scuola dell’Infanzia, che ha visto la partecipazione entusiasta di tanti bambini, famiglie e operatori. Un percorso educativo e ricreativo durato quattro settimane, durante le quali i piccoli partecipanti hanno potuto vivere un’esperienza coinvolgente all’insegna del divertimento, della scoperta e dell’ascolto di sé e degli altri, attraverso un originale viaggio tra le emozioni. A chiudere il centro estivo, una festa gioiosa e partecipata all’aperto, che ha visto protagonisti i bambini in canti, giochi e momenti di condivisione, alla presenza di numerose famiglie.

“Vedere la felicità negli occhi dei bambini e l’emozione nei volti dei genitori è stato per me un momento toccante e pieno di significato - ha dichiarato Selena Minuzzo, vicesindaco e assessore all’Istruzione - Il Comune è orgoglioso di offrire esperienze educative di qualità, che mettono davvero al centro i bambini e il loro benessere. Ogni emozione accolta è un mattoncino che costruisce il futuro. Un ringraziamento è rivolto alla cooperativa Tantintenti, che ha curato la gestione del centro estivo con professionalità e dedizione. In particolare la coordinatrice Marta Pianoforte, la referente Barbara Gauna, le educatrici Beatrice Calmo, Beatrice Masiero, Nara Sofia Castro, Giulia Antoniotti, Luisa Lanza, Davide Boem”.

Il Comune conferma così la volontà di investire con continuità in progetti educativi di qualità, capaci di offrire momenti di crescita serena e significativa ai più piccoli, valorizzando la collaborazione con le famiglie e le realtà educative del territorio.