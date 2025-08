Giubileo dei Giovani, bagno di folla a Tor Vergata per l'arrivo di papa Leone XIV (foto di Vittorio Gamba)

Bagno di folla a Tor Vergata per il Giubileo dei Giovani. Oggi, 3 agosto, poco prima delle 7.30, papa Leone XIV è arrivato in elicottero per la Santa Messa che ha visto la presenza di oltre un milione di persone proveniente da ogni parte del globo. Anche i parroci e i giovani della nostra provincia.

Si tratta di un evento speciale inserito all'interno del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica del 2025, dedicato interamente ai giovani di tutto il mondo. L'obiettivo è quello di offrire un'esperienza di fede, preghiera, riflessione e incontro, oltre a momenti di servizio e volontariato.

Sul posto anche il personale della Protezione Civile, giunto dalla Regione Piemonte con una colonna mobile, composta da 95 volontari, 2 funzionari regionali e 20 automezzi. Tra loro, anche i volontari del Coordinamento di Biella.

Oltre a fornire informazioni, orientare i partecipanti e distribuire acqua e generi di conforto, i volontari offriranno particolare cura alle persone con disabilità, attraverso un’assistenza calibrata alle necessità specifiche. Gli operatori provvederanno anche all’allestimento e alla gestione di docce, servizi igienici, condutture idriche e nebulizzatori.