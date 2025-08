Grandi emozioni a Viverone, ecco i vincitori della Traversata del Lago 2025 FOTO e VIDEO

Grandi emozioni a Viverone, ecco i vincitori della Traversata del Lago 2025 (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Ha regalato grandi emozioni la 53esima edizione della Traversata a Nuoto del Lago di Viverone, andata in scena nel pomeriggio di oggi, 2 agosto. Un evento, portato avanti da Piero Sarasso, presidente dell’ASD Lago di Viverone, che ha visto la partecipazione di circa 80 sportivi, giunti per trascorrere una giornata contrassegnata dallo sport in compagnia.

La partenza ha avuto luogo dal Molo di Anzasco di Piverone e l’arrivo in frazione Masseria per un percorso di quasi 4 chilometri. Oltre a diversi atleti biellesi e piemontesi, presenti anche maestranze dal nord e centro Italia e dai paesi vicini come Belgio, Olanda e Svizzera.

Alla fine, è giunto primo al traguardo Mattia Bonanno, seguito da Giorgio Bellin e Thomas Signini. In campo femminile, invece, ha svettato Aurora Garelli su Mia Padmanabhan e Valentina Imperiali. Al termine della gara, premiazioni finali e un aperitivo da gustare con il lago sullo sfondo.