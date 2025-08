Onda Tricolore contro le mafie, Fratelli d’Italia Biella aderisce alla mobilitazione nazionale

La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia ha aderito alla campagna nazionale “Onda Tricolore contro le mafie”, promossa dal Dipartimento Tutela Vittime e Giustizia e Legalità del partito.

Nel corso della mattinata di sabato 2 agosto, in via Italia - largo Fons Vitae, si è tenuto un flash mob simbolico volto a riaffermare il valore della legalità, della giustizia e della memoria. Al centro della piazza ha sventolato una grande bandiera tricolore, simbolo di unità nazionale e rispetto delle istituzioni democratiche. All’evento ha partecipato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che ha ribadito l’impegno del Governo Meloni nel rafforzare gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata.

Presenti anche: Cristiano Franceschini, segretario provinciale Fratelli d’Italia Biella; Amedeo Paraggio, segretario cittadino Fratelli d’Italia Biella; Rita Daniela Veronese, responsabile provinciale Dipartimento Tutela Vittime; Alessandra Guarini, responsabile regionale Dipartimento Tutela Vittime, oltre a dirigenti, militanti e attivisti di Fratelli d’Italia. Durante la manifestazione sono stati illustrati i principali provvedimenti adottati dal Governo, tra cui: l’inasprimento delle pene per reati di stampo mafioso; il rafforzamento dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati; l’ampliamento delle tutele per le vittime e i testimoni di giustizia.

“Un messaggio chiaro per il Paese – sottolinea Franceschini - Onda Tricolore si propone come un veicolo civico di mobilitazione: la lotta alle mafie è una causa nazionale che coinvolge ogni territorio, ogni cittadino e ogni comunità. Fratelli d’Italia, attraverso il proprio Dipartimento e la rete territoriale, sostiene con convinzione la promozione di una cultura della legalità basata su verità, coraggio e partecipazione attiva”.