L'assessore Franceschini al suo primo anno di mandato: "Impegnativo ma molto gratificante”

“Dodici mesi intensi, segnati da impegno quotidiano, confronto con il territorio e una visione manageriale applicata con rigore e passione.” Cristiano Franceschini, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Biella, ripercorre il suo primo anno di mandato con uno sguardo lucido e propositivo.



“In questi dodici mesi ho portato nella Pubblica Amministrazione l’approccio che ha guidato la mia esperienza nel settore privato: pianificazione, controllo dei processi, concretezza. È stato un anno impegnativo ma molto gratificante”, dichiara Franceschini, forte di oltre quarant’anni come Quality Manager nel tessile biellese.

“Il cuore del mio lavoro di Assessore è l'ascolto delle persone. Leggo personalmente ogni e-mail che mi viene inviata, prendo in carico le segnalazioni, rispondo, approfondisco, agisco. Non esistono richieste "minori". Ogni spunto è un'opportunità per migliorare la città. Il mio impegno in assessorato è totale. Le mie giornate sono dense, vissute tra ufficio, sopralluoghi, riunioni, cantieri. La mia presenza è costante e chi mi incontra lo sa. Ci sono, e ci metto la faccia. Con convinzione, con rispetto, con responsabilità. Non mi accontento mai. Ogni risultato può essere superato. Ogni intervento può essere perfezionato. Ogni processo può essere reso più efficiente. Questa mentalità mi ha sempre guidato e continuerà a farlo.”

Molti gli interventi realizzati:

• Manutenzione della rete stradale

• Riqualificazione e manutenzione di aree verdi e parchi urbani

• Rinnovo dell’illuminazione pubblica con benefici in termini di sicurezza e risparmio energetico

• Completamento e avvio di importanti lavori pubblici e cantieri strategici.



“Un grande e importante lavoro svolto in sinergia con il mio Dirigente l’architetto Paolo Volpe e con tutto il personale del settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio. La loro competenza e spirito di squadra sono stati essenziali per ogni traguardo raggiunto. Lavoriamo insieme con dedizione e una visione condivisa.”



“Questa esperienza è per me bellissima e impegnativa. Le difficoltà non sono mancate, ma le soddisfazioni sono state tante. Intendo proseguire con lo stesso metodo e con la stessa energia, perché credo profondamente nel valore del servizio alla comunità.”

L’ascolto come valore civico Le critiche ricevute dai cittadini non sono mancate, ma l’Assessore le accoglie come stimoli al miglioramento: “Sono un segnale di partecipazione viva. Mi aiutano a riflettere, correggere e procedere con maggiore consapevolezza.”



Prospettive future: “L’approccio rimarrà invariato: metodo, energia e volontà di servizio. Credo profondamente nel valore del servizio alla comunità. Con dedizione, ascolto e lavoro condiviso possiamo realizzare progetti concreti e utili per la città. Ed è una soddisfazione che coinvolge tutta l’Amministrazione Cittadina.”

“La soddisfazione più grande viene dai cittadini: quando mi fermano per raccontarmi che qualcosa è migliorato, che un intervento ha avuto risultati concreti, che “finalmente si vede”, capisco che il metodo funziona. Questo mi conferma che vale la pena andare avanti—senza mai fermarsi. C’è sempre margine per fare meglio”.

“Molto è stato fatto, ma ancora di più ci aspetta. Le sfide sono reali, le aspettative sono legittime, e io ci sono. Con il metodo che mi guida da sempre, con la responsabilità di chi non cerca scuse, e con la determinazione di chi vuole lasciare un segno tangibile. Biella merita il massimo.”