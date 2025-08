Motori |

Rally & Co, in gara ad Asti Paolo Vallivero e Stefano Cirillo

Rally & Co, in gara ad Asti Paolo Vallivero e Stefano Cirillo

Domani si correrà la seconda edizione del Rally dei Vigneti Monferrini Storico in coda al Rally Moderno. Per la scuderia Rally & Co ai nastri di partenza ci saranno "il Valli" Paolo Vallivero navigato da Stefano Cirillo i quali punteranno dritti alla vittoria da favoriti con la loro BMW M3 numero 201 seguita dal team di Andrea Chiavenuto. Partenza ed arrivo da Asti con la disputa di 9 prove speciali sulle colline astigiane per un totale di 62 km cronometrati.

c. s. Rally e Co g. c.