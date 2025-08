Auto avvolta dalle fiamme vicino all'ingresso dell'Ospedale FOTO e VIDEO

Attimi di preoccupazione all'Ospedale degli Infermi di Ponderano dove un'auto in sosta è stata avvolta dalle fiamme proprio in prossimità dell'ingresso principale del nosocomio biellese. L'allarme è scattato poco prima delle 14.30 di oggi, 2 agosto.

Tempestivo l'intervento di un operatore dell'All System, avvisato per tempo da una signora che aveva notato del fumo proveniente dal veicolo al momento del suo ingresso all'interno della struttura. Lo stesso avrebbe allertato i soccorsi e agito subito con l'estintore per contenere il principio d'incendio. Per di più la stessa colonna di fumo è stata notata a diversi chilometri di distanza da moltissimi cittadini.

Sul posto è giunta velocemente una squadra dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza. Presenti anche i Carabinieri. Sembra proprio che il mezzo sia andato completamente distrutto.



Inoltre, altre due auto avrebbero riportato danni alla carrozzeria. Fortunatamente non ci sarebbero stati feriti. In fase di accertamento le cause del rogo ma si sospetta un cortocircuito. Dall'ASL Biella è giunto un sentito ringraziamento a Carabinieri, Vigili del Fuoco e operatore All System per il tempestivo intervento.