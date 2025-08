"Scegliere la felicità ogni giorno: la follia che può cambiarti la vita"

L'estate, ah l'estate! È la stagione in cui ci sentiamo più liberi e più audaci, ci permettiamo piccole o grandi follie che rompono le routine a tutte le età. Cosa scegliamo di fare? Cosa succede se decidiamo di portare questa mentalità estiva nella nostra vita tutti i giorni dell'anno? E se la vera follia fosse proprio questa: scegliere ogni giorno di essere sereni?



C'è una verità innegabile e scomoda nel detto: "Per essere felici bisogna essere pazzi e per essere pazzi bisogna avere il coraggio di fare quello che gli altri non hanno il coraggio di fare." È quella scintilla ribelle che ci fa uscire dalla nostra zona di comfort, oltre i giudizi e le aspettative degli altri, verso una vita autenticamente nostra. Senza preoccuparci di un mondo in cui tutti seguono lo stesso copione, dove la paura del giudizio e la ricerca dell'approvazione soffocano ogni slancio originale è un mondo in bianco e nero, dove la felicità diventa un concetto standardizzato, seguendo regole stabilite.



Dove possiamo trovare la vera felicità? Nella capacità di sperimentare, di fallire, di rialzarsi e di inseguire sogni che ad altri sembrano irrealizzabili o addirittura ridicoli. Questa follia si mostra in mille modi diversi: inseguendo una passione, viaggiando da soli, esprimendo un'opinione non proprio popolare, amando senza riserve o semplicemente scegliendo di vivere come piace a noi, senza farsi condizionare troppo.

È la libertà di essere se stessi, imperfetti e vulnerabili.



Penso a quanti genitori, come me, incoraggiano i propri figli a seguire la loro vera vocazione, anche quando questa non rientra negli standard o nella razionalità. Insegnando ai figli a non ascoltare quello che gli altri pensano sia giusto per loro, ma ad ascoltare solo chi ritengono che li possa far migliorare. Sanno che la loro felicità sta lì, proprio nel coraggio di scegliere la propria strada.



Importantissimo imparare a riconoscere quando entra in gioco un elemento spesso inaspettato: l'invidia degli altri. Avendo il coraggio di vivere una vita che rispetta i propri desideri, si diventa, volenti o nolenti, un bersaglio o uno specchio per chi non ha osato trovare la propria strada. La felicità, la libertà, il coraggio di osare possono innescare, in chi osserva, un misto letale di ammirazione e risentimento.



L'invidia non è sempre malvagia per chi la prova, se la si sa leggere come un campanello d'allarme, come un sogno latente e spesso inespresso. Questo sentimento si manifesta come critica o giudizio, tentativo di sminuire, persino di sabotare, con parole come: "È una follia!", "Tu sei troppo impulsivo!", "Non sai cosa stai facendo!", "Vedrai, tra qualche anno finirai per pentirtene." Queste sono solo alcune delle frasi che anch'io mi sono sentita dire quando ho fatto delle scelte felicemente folli.



L’altra frase che ho sentito ripetere molte volte è: "È stato solo fortunato!".

Spesso l'invidia è rivolta a persone che hanno raggiunto i loro obiettivi e li hanno mantenuti e/o migliorati nel tempo.

E tutti avevano in comune ciò che gli altri non volevano vedere: innumerevoli ore di lavoro, sacrifici personali, fallimenti superati e una tenacia incrollabile per costruire il proprio percorso e raggiungere il proprio obiettivo. L'obiettivo è soprattutto la volontà di ignorare le critiche di chi non aveva il coraggio di farlo, di chi non vuole riconoscere la follia di crederci fino in fondo.



Ed è proprio qui che entra in gioco il coach, il professionista. Io, come coach, aiuto e accompagno le persone a essere autentiche nel raggiungere i propri obiettivi professionali e personali, senza farsi deviare dall'invidia o dal fallimento che può succedere.

La vera pazzia non è osare di essere felici e accontentarsi di una felicità di facciata basata sulle aspettative altrui.

Diventiamo ispirazione per chi ancora ha paura di spiccare il volo.



Se l'estate ci spinge ad osare, portiamo l'estate con noi tutto l'anno, ricordandoci che quella follia di scegliere la felicità è un potere che abbiamo sempre e portiamolo con noi ogni singolo giorno.



Nell’augurarti buone vacanze ti lascio questa domanda: “Qual è il tuo obiettivo "folle" per cui le persone riderebbero?”