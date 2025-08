“Mamma, cos’è questo?”, la marmotta e le grandi opere d’arte a sua immagine

"Mamma… cos’è questo?"

La voce della piccola marmotta risuona tra le rocce alpine, mentre il suo sguardo si fissa su una figura gigantesca che ha trovato spazio davanti ad alcuni rifugi del Piemonte e della Valle d'Aosta. In plastica, a forma di… marmotta.

La mamma si avvicina, paziente, abituata a quelle domande curiose.

"È… un’opera d’arte, tesoro."

Non si placano le polemiche sulle opera a firma della Cracking Art, che ha scelto le Alpi biellesi e valdostane e i rifugi del Cai Biella per mettere in mostra le proprie marmotte in plastica.

Le opere si trovano nei rifugi biellesi ( Delfo Agostino Coda in Valle dell’Elvo, e rifugio Rivetti in Valle Cervo) e in quelli valdostani della sezione ( Vittorio Sella nel Parco Nazionale del Gran Paradiso e Quintino Sella al Felik, sul Monte Rosa).

I rifugi biellesi difendono l'iniziativa

Marmotte d'arte e di Musica