Weekend variabile nel Biellese: schiarite, qualche rovescio e temperature in altalena

Il primo fine settimana di agosto si apre con un meteo dinamico nel Biellese e su buona parte del Piemonte settentrionale, alternando momenti soleggiati ad annuvolamenti e locali rovesci, soprattutto in area montana.

Sabato 2 agosto: giornata tra sole e instabilità pomeridiana

La mattinata di sabato si presenta con ampie schiarite su gran parte del Biellese, grazie a un miglioramento che dalle valli alpine e dalla Valle d’Aosta si estende anche alle pianure del nord-ovest piemontese, Biellese compreso. Tuttavia, non mancheranno annuvolamenti sparsi, più persistenti nelle aree al confine con il Vercellese e in quota.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà in prevalenza soleggiato ma con nubi in graduale aumento, specie nelle zone montane. In serata, non si esclude qualche rovescio isolato, che potrebbe interessare anche le pianure biellesi, in particolare quelle più vicine alle basse valli e alla zona della Sesia.

Le temperature minime saranno in lieve rialzo: ci si attende valori tra i 14 e i 18°C in pianura e bassa collina, mentre le massime subiranno un lieve calo, con punte tra i 24 e i 27°C. A quote collinari e montane, si registreranno valori più freschi. Lo zero termico si collocherà tra i 3000 e i 3600 metri nelle ore centrali della giornata.

I venti soffieranno deboli da est in pianura, con brezze diurne nei fondovalle e possibili rinforzi di foehn sulle vallate interne a nord del Po.

Domenica 3 agosto: più sole e temperature in rialzo

La giornata di domenica inizierà con cielo sereno su gran parte del Biellese, a parte qualche residuo addensamento mattutino a sud del Po. Il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato, anche se al pomeriggio si svilupperanno nubi cumuliformi sui rilievi, con possibile coinvolgimento delle alte valli del territorio.

Durante la notte precedente, non si esclude il transito di rovesci e temporali localizzati, soprattutto nelle aree collinari più meridionali, ma si tratterà di fenomeni circoscritti.

Le temperature minime saranno in lieve calo, attestandosi tra i 13 e i 17°C in pianura, mentre le massime torneranno a salire, con valori tra i 26 e i 29°C. Clima più fresco in montagna, dove lo zero termico si attesterà tra i 3300 e i 3500 metri.

I venti rimarranno deboli da est in pianura, con brezze diurne nei fondovalle e rinforzi locali durante la notte sulle valli settentrionali.