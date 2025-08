Tollegno, da lunedì riapre la strada per la frazione Carameletto FOTO

Il comune di Tollegno informa la cittadinanza che a partire da lunedì 4 agosto sarà nuovamente riaperto al transito il tratto di strada comunale che, passando attraverso la frazione Carameletto, collega il paese alla località di Sant’Eurosia.

La chiusura del tratto, decisa nei mesi scorsi a seguito di un fenomeno erosivo causato da un forte dilavamento lungo il versante a monte, si era resa necessaria per tutelare la sicurezza pubblica. L’erosione aveva infatti interessato il ciglio stradale a valle, compromettendo la stabilità della carreggiata e rendendo concreto il rischio di cedimenti.

A seguito di accurati sopralluoghi tecnici e carotaggi esplorativi, l’amministrazione ha promosso un intervento di consolidamento strutturale che ha comportato: la realizzazione di una nuova scogliera in pietra a sostegno della riva sottostante la strada; la posa di un guard rail metallico a protezione della sede viaria; la sistemazione e asfaltatura del piano stradale, ripristinato nei suoi profili e livelli originari.

“I lavori si sono svolti in condizioni non sempre agevoli, vista la natura del terreno e la necessità di preservare la sicurezza del cantiere, ma sono stati portati a termine nel rispetto delle tempistiche programmate in accordo con i tecnici regionali – spiegano dall'amministrazione - Il Comune ringrazia i residenti e gli utenti della strada per la pazienza dimostrata durante il periodo di chiusura e sottolinea come l’intervento realizzato sia stato fondamentale per garantire la sicurezza del collegamento viario e prevenire futuri dissesti”.