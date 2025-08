Candelo, istituito il consiglio comunale dei piccoli: consegnato anche il Libro Verde degli Alpini

Altri punti sono stati discussi nel consiglio comunale di Candelo. È stato approvato il rinnovo della convenzione con il comune di Gaglianico per l’asilo nido comunale, valida dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2028, garantendo l’accesso ai minori residenti a Candelo. Inoltre, prima dell'assemblea, il gruppo Alpini di Candelo ha consegnato all'amministrazione, nella mani del sindaco Paolo Gelone, il Libro Verde della Solidarietà Alpina 2024.

In seguito, con il voto favorevole dell’unanimità dei presenti, è passata la modifica allo statuto comunale per istituire il consiglio comunale dei piccoli, che si affiancherà a quello esistente delle ragazze e dei ragazzi, con l’intento di coinvolgere sempre di più i giovanissimi nella partecipazione civica e nell'attenzione alla cosa pubblica. Infine, è stata formalmente costituita la Commissione DE.CO. (Denominazione Comunale), che vedrà la partecipazione di Valeria Maffeo per la maggioranza e Elena Ghirardelli per la minoranza.