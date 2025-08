Mongrando: i lavori in via Provinciale oggetto di una mozione

I consiglieri Yuri Rosso e Francesco Rosso di Mongrando Domani, Antonio Filoni e Luisa Nasso di Mongrando in Comune, hanno depositato una mozione in cui evidenziano alcune loro perplessità riguardo i futuri lavori in via Provinciale.



"Siamo assolutamente convinti che sia necessario intervenire per migliorare la sicurezza e la viabilità del tratto stradale. Ma, come ogni lavoro, deve essere fatto con criterio e competenza - sostengono - . L'attuale progetto riscontra da parte nostra e di molti cittadini molte criticità".

In particolare, il progetto attuale prevede un tracciato con 4 attraversamenti della Strada Provinciale per chi percorre l'intero tragitto (dalla Via Almasso alle scuole medie via Monticello) che per i firmatari del documento creano gravi rischi per la sicurezza. "La soluzione attuale - si legge sempre nel documento - penalizza particolarmente studenti che si recano alle scuole medie, anziani e utenti del trasporto pubblico e i continui attraversamenti senza impianti semaforici rappresentano un grave pericolo per tutti i pedoni, inclusi ciclisti e persone con disabilità motoria".