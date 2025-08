FIDAL Comitato Bi-Vc, campionati provinciali 2025

Tutto pronto in casa Comitato provinciale FIDAL Bi-Vc per i campionati provinciali di specialità Non-stadia che si terranno nei prossimi mesi.

Le categorie coinvolte sono Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Master e Seniores, con le sole eccezioni della prova di corsa in montagna, dove la categoria Cadetti non è prevista, e Mezza Maratona, dove anche gli Allievi non prendono parte.

Il 2026 vedrà l'introduzione di alcune novità per quanto riguarda le manifestazioni provinciali promosse dal Comitato, nell'attesa si cercherà di creare maggior interesse ed aspettativa per un riconoscimento, quello di campione provinciale, che seppur a carattere locale vuole essere un tributo alla dedizione di tutti i runner.

I vincitori delle rispettive categorie riceveranno uno stemma che potranno applicare sulla loro divisa di squadra e sfoggiare durante i successivi mesi, finché il titolo non sarà rimesso in palio. Saranno anche omaggiati di parte della quota dell'iscrizione alla gara che assegnerà il titolo l'anno successivo, avendo così modo di difendere il simbolo del primato. Tale quota sarà definita dal comitato ad inizio anno con apposita delibera e relativo comunicato.

Il primo appuntamento è il 24 agosto con la Oropa-Monte Camino, seguirà il 21 settembre Su Per Veglio Trail, poi sarà la volta il 9 novembre del Memorial Mario Frova e il 30 novembre Mezza Maratone Terre d'Acque e il 28 dicembre la Classica di San Silvestro.