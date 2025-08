“La parola che cura corpo e spirito”, un incontro tra spiritualità e cura al Santuario di Oropa

Mercoledì 6 agosto 2025 alle ore 21, presso la Sala Frassati del Santuario di Oropa, si terrà l’incontro “La parola che cura corpo e spirito”, un momento di confronto e riflessione aperto al pubblico e a ingresso libero.

L’evento propone un dialogo tra diverse tradizioni spirituali sul tema della sofferenza: come riconoscerla, accoglierla e attraversarla, nella prospettiva della cura e del senso che può assumere nella vita di chi la sperimenta, direttamente o attraverso l’esperienza del prendersi cura di un altro.

Interverranno:

Rev. Elena Seishin Viviani, monaca buddhista della tradizione Zen Soto, guida spirituale dell’Enku Ji di Torino e Vice Presidente dell’Unione Buddhista Italiana;

Padre Fabio de Lorenzo, responsabile della pastorale della salute per la Diocesi di Biella.

A moderare l’incontro sarà Don Michele Berchi, rettore del Santuario di Oropa.

L’iniziativa fa parte del progetto “Bosco Sacro – Rifugio per i Caregivers”, finanziato da Unione Buddhista Italiana ed un partenariato composto da: Coop. Soc. Domus Laetitiae, Teatro Popolare Europeo ETS, Associazione il Cerchio Vuoto, Guide Richiamo del Bosco, Consorzio Iris e pensato per offrire ascolto e sostegno a tutti coloro che si prendono cura di una persona cara e si trovano ad affrontare le paure, le incertezze e le trasformazioni interiori che questo percorso comporta.

Un’occasione di raccoglimento, ascolto e ispirazione spirituale in uno dei luoghi più simbolici del Biellese, per riflettere insieme su come le fedi possono accompagnare l’essere umano nel confronto con la sofferenza.