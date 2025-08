Sardi a Biella nelle immagini di Su Calendariu 2025, Luglio

Le immagini raccolte in Su Calendariu 2025 del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe ci accompagnano nello scorrere dei mesi. Illustrano alcune delle molteplici attività della composita comunità che risiede nel Biellese, forte di oltre 6.000 isolani presenti in tutti i settori della società.

Una trama ideale tra generazioni unisce gli adulti del Circolo con i giovani atleti che, ogni settimana, scendono in campo con i colori della squadra del “Su Nuraghe Calcio Biella”. Nel tempo, le nostre Donne del Filet, come mamme premurose, hanno intrecciato filo e fantasia per le divise della formazione giovanile della locale Comunità sarda, in vista della partecipazione al campionato di calcio a 7, stagione sportiva promossa dal Comitato di Biella dell’A.C.S.I. (Associazione Centri Sportivi Italiani). I pizzi a forma tradizionale per l’insegna sulle magliette dei giocatori e l’emblema dei Quattro Mori accompagnano giocatori e sostenitori in un’esperienza coinvolgente, che va ben oltre l’impresa sportiva.