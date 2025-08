Aperte le iscrizioni ai corsi universitari attivi a Città Studi Biella dell’Università di Torino

Il Campus universitario di Città Studi Biella si conferma anno dopo anno un vero e proprio faro per la formazione accademica sul Territorio: per l'a.a.2025/2026, la collaborazione con la prestigiosa Università di Torino ha portato a un’espansione e un rinnovamento dell’offerta formativa, proponendo corsi di laurea pensati per rispondere alle esigenze locali, ma con uno sguardo attento alle sfide globali e al mondo del lavoro che evolve a ritmi serrati.

Tra le opportunità formative offerte dal Campus biellese figurano:

Economia Aziendale – Percorso Green e Digital Management: un corso di laurea triennale attuale e strategico, dedicato alla formazione di professionisti capaci di guidare la trasformazione ecologica e digitale delle imprese. Studenti e studentesse acquisiranno competenze in ambito di sostenibilità, innovazione e management. L’accesso è a numero programmato, pertanto è necessario sostenere il test TOLC-E entro il 5 settembre 2025.

Scienze dell’Amministrazione Digitale: pensato per chi desidera contribuire al rinnovamento delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni complesse, questo corso di laurea triennale offre una preparazione solida in ambito giuridico, organizzativo e tecnologico. L’accesso è libero, ma è obbligatorio sostenere il TOLC-SU, un test non selettivo utile a valutare le conoscenze iniziali degli studenti.

Servizio Sociale: il percorso si rivolge a chi ha una vocazione per il sociale e desidera fare la differenza nella vita delle persone. Gli studenti impareranno a operare nel complesso sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, affrontando le sfide legate alla longevità della popolazione. Anche in questo caso, l’accesso è libero, ma è necessario sostenere il TOLC-SU.

Moda e Cultura d’Impresa: una delle principali novità dell’offerta formativa è il nuovo corso triennale in Moda e Cultura d’Impresa. Un programma innovativo che unisce creatività, cultura e spirito imprenditoriale, formando figure professionali in grado di coniugare arte e business nella filiera del fashion. L’accesso prevede il TOLC-SU, obbligatorio ma non selettivo.

Scienze della Formazione Primaria: per chi sogna di diventare insegnante nella scuola dell’infanzia o primaria, questo di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in rappresenta la scelta ideale. Offre una preparazione completa, che integra competenze pedagogiche, psicologiche e didattiche. L’accesso è a numero programmato e prevede un test d’ammissione nazionale fissato per il 12 settembre 2025. Cultural Heritage and Creativity for tourism and territorial development: un corso di laurea magistrale unico in Italia, erogato interamente in lingua inglese presso la sede di Biella, che forma professionisti nella valorizzazione del patrimonio culturale e della creatività locale. Obiettivo: trasformare la cultura in leva di sviluppo turistico e territoriale. Non è previsto un test d’ingresso, ma è necessario soddisfare specifici requisiti di ammissione.

Con un’offerta ampia e all’avanguardia, Città Studi Biella rappresenta un polo universitario dinamico e in continua evoluzione, ideale per costruire un percorso formativo di qualità e un futuro professionale solido e gratificante.

Per ulteriori informazioni e per conoscere le modalità di iscrizione è possibile consultare i siti:

www.cittastudi.org e www.unito.it